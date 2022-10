Am Montagabend musste die Münchner Polizei am Bonner Platz in Schwabing eine U-Bahn der Linie 3 stoppen. Vorangegangen war gegen 21.20 Uhr bei der Einsatzzentrale eine Mitteilung über eine mögliche Bedrohungssituation: In der U-Bahn Richtung Moosach war ein Mann beobachtet worden, der offen ein Messer mitführte und sich auffällig verhielt. Am Bonner Platz konnten Polizisten den Verdächtigen antreffen und festhalten. Bei dem 42-Jährigen aus München wurde ein Klappmesser aufgefunden. Der Mann war mit mehr als zwei Promille stark alkoholisiert, zudem liegen laut Polizei Hinweise auf eine psychische Erkrankung vor. Wegen eines bei ihm bestehenden Waffenbesitzverbotes wurde der einschlägig polizeibekannte Mann angezeigt. Fahrgäste waren offenbar nicht in Gefahr.