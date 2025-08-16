Zum Hauptinhalt springen

Störung bei der MVGU-Bahn-Rolltreppen nach Blitzschlag außer Betrieb

Ein Blitzschlag hat die Stromversorgung für die U-Bahn-Rolltreppen unterbrochen.
Ein Blitzschlag hat die Stromversorgung für die U-Bahn-Rolltreppen unterbrochen. (Foto: Robert Haas)

Münchner U-Bahn-Haltestellen sind derzeit nur per Aufzug oder zu Fuß über die Treppen erreichbar. Denn die Stromversorgung der Rolltreppen ist unterbrochen.

Das Unwetter der vergangenen Nacht dürfte die Nutzung der Münchner U-Bahn für einige Fahrgäste erschweren: Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Samstagmittag mitteilte, laufen derzeit (Stand: 16 Uhr) die Rolltreppen nicht. Grund sei ein Blitzeinschlag in die Stromversorgung.

Welches Ausmaß die Störung genau hat, ist unklar. Während die MVG auf Instagram meldet, dass dies „alle unsere Fahrtreppen“ betroffen seien, heißt es auf der Störungsseite im Internet lediglich, dass „netzweit einige Fahrtreppen außer Betrieb“ seien. Für Nachfragen war telefonisch leider niemand zu erreichen.

Man arbeite daran, die Störung schnellstmöglich zu beheben, heißt es weiter. Auf der Internet-Seite wird als zeitlicher Rahmen bis 20 Uhr angegeben. Die Aufzüge funktionierten. Die MVG bittet ihre Nutzerinnen und Nutzer darum, den Vortritt jenen zu lassen, „die auf den Lift angewiesen sind“.

