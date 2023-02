München:Mann bedroht Fahrgäste in U-Bahn mit Messer

Mann bedroht Fahrgäste in U-Bahn mit Messer

Ein 38-jähriger Mann hat am Sonntag in der U-Bahn zwei Männer mit einem Messer bedroht und beleidigt. Gegen 17 Uhr habe er zunächst einem 29-Jährigen am Bahnsteig des U-Bahnhofs Forstenrieder Allee unvermittelt das Messer vorgehalten, berichtet eine Polizeisprecherin.

Als dieser in die U3 Richtung Moosach floh, sei der Tatverdächtige mit eingestiegen und habe dort einen 31-jährigen Fahrgast bedroht. Die herbeigerufene Polizei konnte den mutmaßlichen Täter in der Nähe des U-Bahnhofs Machtlfinger Straße festnehmen, wo er ausgestiegen war.