Die Sanierung der Münchner U-Bahn geht auch in Corona-Zeiten planmäßig weiter: Auf der U-Bahnlinie U3 werden am diesem Donnerstag sowie von Sonntag bis Donnerstag kommender Woche ganze 1100 Meter Schienen erneuert. Die Arbeiten finden zwischen den Stationen Petuelring und Olympiazentrum in Fahrtrichtung Moosach statt. Tagsüber ist mit Verspätungen zu rechnen. In der Nacht kann die U3 von 23 Uhr an in diesem Abschnitt in beiden Richtungen nur auf einem Gleis verkehren und muss an der Münchner Freiheit geteilt werden. Nach Moosach und zurück fahren die U-Bahnen deshalb auch nur im 20-Minuten-Takt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft empfiehlt die Trambahnlinien 20 und 27 als Alternative. Während der Bauarbeiten werden diese bis Mitternacht zu einem Zehn-Minuten-Takt verdichtet.