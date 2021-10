In den kommenden Wochen verkehren die U3 und U6 abends und an Wochenenden nur eingeschränkt. Auf der Linie U5 gibt es wegen Wartungsarbeiten Schienenersatzverkehr.

Von Andreas Schubert

Wegen der Bauarbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor ist der Betrieb der Linien U3 und U6 von Samstag, 30. Oktober, bis voraussichtlich Donnerstag, 9. Dezember, eingeschränkt. Von Montag bis Freitag gibt es Fahrplanänderungen jeweils von 22.30 Uhr an bis Betriebsschluss sowie von Samstag, 21 Uhr, bis Montagfrüh um 5 Uhr.

Zu diesen Zeiten fahren zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz Pendelzüge im 15-Minuten-Takt. Zwischen Münchner Freiheit und Odeonsplatz verkehrt nur die U6, zwischen Goetheplatz und Implerstraße nur die U3. In den nördlichen Streckenabschnitten (U3: Moosach bis Münchner Freiheit; U6: Garching-Forschungszentrum bis Odeonsplatz) fährt alle zehn Minuten ein Zug.

Auf den südlichen Abschnitten verkehrt die U3 (Goetheplatz bis Fürstenried West) alle 15 Minuten, die U6 (Implerstraße bis Klinikum Großhadern) alle zehn Minuten. Die MVG bittet Gäste des Kulturzentrums Gasteig HP8 in Sendling, auf die Linie U1 zum Candidplatz auszuweichen. Vor Veranstaltungsbeginn sowie nach Veranstaltungsende fahren jeweils bei Bedarf Shuttlebusse zwischen Candidplatz und der Haltestelle Schäftlarnstraße/Gasteig HP8. Diese Busse werden zusätzlich zu den Linien 54 und X30 eingesetzt, die ebenfalls auf diesem Streckenabschnitt verkehren.

Die Fahrzeit der Shuttlebusse zwischen Candidplatz und Schäftlarnstraße/Gasteig HP8 beträgt nach Angaben der MVG drei Minuten. Von und zum Candidplatz werden Verstärkerzüge eingesetzt. Wegen Fußballspielen sind die Bauarbeiten am Dienstag, 2. November, Samstag, 27. November, und Mittwoch, 8. Dezember, bis Betriebsschluss gegen 1.30 Uhr ausgesetzt.

Auch bei den Linien U4 und U5 kommt es wegen Wartungsarbeiten zu Einschränkungen. Zwischen den U-Bahnhöfen Theresienwiese und Laimer Platz wird die U5 von Montag, 1. November, bis Donnerstag, 4. November, von jeweils 22.30 Uhr an durch Busse ersetzt. Die U4 fährt im selben Zeitraum nur zwischen Arabellapark und Lehel. Zwischen Theresienwiese und Neuperlach Süd verkehrt die U5 planmäßig. Die Busse des Schienenersatzverkehrs tragen die Liniennummer U5. Sie halten an den U-Bahnhöfen sowie zusätzlich an den Haltestellen Alter Messeplatz, Ridlerstraße, Garmischer Straße (nur Richtung Theresienwiese) und Hans-Thonauer-Straße. Alle Informationen sind auf mvg.de sowie in der MVG-App abrufbar.