Kaum färben sich die Blätter golden, beginnt in München eine kulinarische Liebesgeschichte, die so zuverlässig wiederkehrt wie die Frage, ob sich bei diesem Wetter schon eine Winterjacke empfiehlt – während Zwiebelkuchen und Federweißer gemeinsam auf die Bühne treten. Der eine ist herzhaft, warm und reif, der andere süßlich und noch mitten in seiner Entwicklung. Zusammen sind sie das kulinarische Pendant zu einem Paar, bei dem die eine Person bereits genau weiß, was sie will, während die andere noch herauszufinden versucht, wohin die Reise geht.