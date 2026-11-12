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SZ-Kolumne Typisch deutschNeue Rolle für die Knolle

Lesezeit: 3 Min.

Zwiebelkuchen gefällig? Unsere Autorin schätzt das Mahl, idealerweise in Begleitung eines Glases Federweißer.
Zwiebelkuchen gefällig? Unsere Autorin schätzt das Mahl, idealerweise in Begleitung eines Glases Federweißer.
Foto: Alex9500/Panthermedia/Imago

Herbstfrust lässt sich mit Hochgenuss begegnen: Eine Hommage an eine unterschätzte bayerische Delikatesse mit ugandischer Verwandtschaft: der Zwiebelkuchen.

Kolumne von Lillian Ikulumet

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Kaum färben sich die Blätter golden, beginnt in München eine kulinarische Liebesgeschichte, die so zuverlässig wiederkehrt wie die Frage, ob sich bei diesem Wetter schon eine Winterjacke empfiehlt – während Zwiebelkuchen und Federweißer gemeinsam auf die Bühne treten. Der eine ist herzhaft, warm und reif, der andere süßlich und noch mitten in seiner Entwicklung. Zusammen sind sie das kulinarische Pendant zu einem Paar, bei dem die eine Person bereits genau weiß, was sie will, während die andere noch herauszufinden versucht, wohin die Reise geht.

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SZ-Kolumne Typisch deutsch
:Stille Nacht, eilige Nacht

Beim Einkauf von Weihnachtsgeschenken lassen sich zwei Strategien unterscheiden: Langzeitplanung – und auf den letzten Drücker. Unsere Autorin erklärt, warum sie gerne zur Fraktion „Last Minute“ zählt.

SZ PlusKolumne von Lillian Ikulumet

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