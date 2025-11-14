Unser Autor ist seit sechs Jahren auf Wohnungssuche für seine fünfköpfige Familie. Und je länger er nichts findet, desto mehr fragt er sich, ob es weniger am schwierigen Münchner Wohnungsmarkt liegt, als an seiner Herkunft.

Wer sich im Großraum München auf die Suche nach einer Wohnung begibt, dem hilft ein Hang zum Masochismus. In meinem Fall geht das inzwischen seit sechs Jahren so. Seit 2019 suche ich eine größere Wohnung für meine Familie und mich. Anfangs lebten meine Frau, meine kleine Tochter Anzal, 7, und ich in einem Zimmer, das wir von der Stadt Ebersberg zugewiesen bekommen hatten, dankenswerterweise. 2019 wurde ich dann erstmals selbst fündig: eine Zweizimmerwohnung in Ebersberg, im Osten von München. Dort wohnt meine Familie bis heute. Nur haben wir inzwischen Zuwachs bekommen.