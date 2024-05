Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Um es gleich zu sagen, ich habe grundsätzlich überhaupt nichts gegen Wanderungen und auch nichts gegen Hochseilgärten. Aber in letzter Zeit kam es mir so vor, als sei das Wochenende nur noch dafür da, einen Katalog an Aktivitäten abzuarbeiten, abzuhaken. Wie eine To-Do-Liste im Büro, nur dass sich diese Liste auf Samstage und Sonntage konzentriert, also Tage, an denen zumindest die meisten Münchner eigentlich frei haben. Zum Entspannen. Dachte ich mal.