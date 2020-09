In der Heimat unseres Autors ist der Zweikampf erlaubt. Hier in München sind plötzlich alle so nett zueinander. Alles ist immer gut. Hakuna Matata. Warum?

Kolumne von Olaleye Akintola

Plötzlich ging die Tür des Autos auf und brachte einen Radfahrer zum Sturz. Er fiel mit dem Gesicht auf den Boden. Der Autofahrer gab seine Schuld zu, entschuldigte sich und versuchte, ihm zu helfen. Doch der Radler lehnte ab. Er lächelte gar. Sein Knie und seine Schulter bluteten. Ich fragte mich, warum der Radfahrer nicht aggressiver reagierte. Etwa, indem er den Autobesitzer wegen seines unvorsichtigen Handelns zum Faustduell herausforderte. Oder indem er ihm ein paar Ohrfeigen verpasste, damit er sich das nächste Mal verantwortungsbewusst verhält. Stattdessen entgegnete der Radler: alles gut.

Alles ist immer gut unter Bayern. Hakuna Matata. Da muss einem Bayern die Hutschnur reißen. Wo ist die Streitkultur geblieben? Gab es die hier je? Oder beachtet man im katholisch geprägten Bayernland seit jeher die Empfehlung Jesu in der Bibel: Wer auf die rechte Wange geschlagen wird, der halte die linke hin. Ich behaupte nicht, dass man die Waffen zum Kampf bereithalten sollte. Aber warum kann ein Mensch nicht zu einer offenen Konfrontation aufstehen? Am Arbeitsplatz oder in der Schule habe ich oft beobachtet, wie sich Menschen bei Meinungsverschiedenheiten mit Kollegen zurückziehen, statt die eigene Sicht offen zu vertreten.

Ich werde selten Zeuge von Szenen, in denen sich Menschen versammeln, um Personen beim Wortwechsel oder beim Schlagabtausch zuzusehen. Wie leben Menschen zusammen, ohne dass sie Fehden austragen? Müsste es nicht trotz Polizei und Gesetzen Zeiten geben, in denen Nachbarn die rote Linie überschreiten? In Nigeria ist ein Zweikampf erlaubt. Wir sind darauf trainiert, einander zu lieben. Aber wenn der Sandmann in den Augen die Sicht trübt, muss man ihn vertreiben.

Ich lebe nun in diesem Teil der Welt und muss mich damit arrangieren, dass der offene Streit unerwünscht ist. Wobei die Sache einen Haken hat: Der vermeintlich friedliebende Bayer drückt seine Aggressivität schriftlich aus. Etwa, um ein Argument vorzubringen oder jemanden zu etwas zu zwingen. Besonders Behörden sind gut darin, Ärger und Gehässigkeit schriftlich Ausdruck zu verleihen.

In einem Lokal am Marienplatz bestellte ein Mann und bezahlte sofort. Er aß auf und stand vom Tisch auf, als ein übereifriger Kellner ihn aufforderte, sein Mahl zu bezahlen. Der Kunde erklärte höflich, dass er bereits bezahlt habe. Unzufrieden durchwühlte der Kellner die Kasse und entschuldigte sich. Ich wartete darauf, dass der Kunde den Dämon in sich auf den Kellner loslassen würde. Am Tisch rütteln und ihn in die Hölle wünschen würde. Aber siehe da, der Kunde sagte "alles gut" und ging mit einem Lächeln weg.

Übersetzung aus dem Englischen: koei