Dürr wie ein Olivenzweig kam unser Autor einst in München an, dem gelobten Land. Inzwischen beschäftigt ihn zunehmend sein Gewicht.

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Ich hätte nie gedacht, dass mich das Thema Fettleibigkeit beschäftigen würde. Am allerwenigsten als ich vor acht Jahren dürr wie ein Olivenzweig in Deutschland ankam. Der Fluchtweg war so lang wie hart, das Essen so knapp, dass dieses Leben grenzwertig war – nicht nur, weil wir zahlreiche Länder durchquerten. Am Ende schaffte ich es nach München, ins gelobte Land, wo Bier und Bratensoße fließen.