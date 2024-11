Kolumne von Lillian Ikulumet

Wir stecken seit Längerem gemeinsam unter einer Decke. Du bist so warm, so wohltuend. Dieses Gefühl, das du einem gibst, wenn deine Wärme die Kälte verdrängt, wie ein Sonnenstrahl im Winterdunst. Ohne dich wären die Nächte nicht mehr dieselben. Was würde ich nur ohne dich tun? Oh, du meine Wärmflasche!