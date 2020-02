Unsere Autorin hat sich im Laufe ihres Lebens eher zum Typ "No risk no fun" entwickelt. In München aber musste sie lernen, dass die Bewohner Risiko eher vermeiden

Im Deutschen gibt es den Ausdruck der "lauernden Risiken", was dem Risiko etwas hinterhältiges und damit negatives unterstellt. Ich habe mich im Laufe meines Lebens eher zum Typ "No risk no fun" entwickelt. Nicht dass ich es ständig darauf anlege, doch es gibt Momente, da empfinde ich Risiko als guten Weg. Vor sieben Jahren bin ich das vielleicht größte Risiko meines Lebens eingegangen, als ich mich für eine Flucht nach Deutschland entschied, auch wenn mir viele davon abgeraten hatten. Rassismus, komplizierte Sprache - die klassischen Argumente. So gesehen war es ein Risiko, dass ich meinem Instinkt vertraute und trotzdem nach Deutschland ging. Nicht alles ist ideal, etwa die kleine Wohnung im Hasenbergl, die immer kleiner erscheint, je größer meine Tochter wird. Aber: Es geht uns gut. Also bin ich froh, dass ich das Risiko eingegangen bin.

Je länger ich hier in München lebe, desto mehr verfestigt sich mein Eindruck, dass die Stadtbewohner Risiko vermeiden. Bei vielen spürt man die Grundangst, dass etwas schief gehen könnte. So ging es mir erst kürzlich wieder, als ich einen Friseurladen betrat. Ich wollte meine Afro-Frisur kürzen lassen, weil die Pflege mit wachsender Haarlänge zunehmend Zeit raubt - und meine Taliah ungeduldig wird, wenn ich zu lange vor dem Spiegel stehe. Doch der Friseur reagierte überraschend: Dieser Auftrag sei ihm zu riskant.

Ich suchte mehrere Münchner Friseure auf, doch überall war die Antwort ähnlich. Ich googelte alle möglichen Friseure, die Afro-Erfahrung mitbringen könnten. Leider war keiner bereit, es überhaupt zu versuchen.

In Uganda wäre das kein Geschäftsmodell. Es wäre, als würden sich die Münchner Friseure vor Blondschöpfen fürchten. Wo ich herkomme, sind Friseure regelrecht scharf darauf, sich am Haupthaar eines Kunden kreativ zu entfalten, was deswegen je nach Laden eher Wagnis als Risiko sein kann. In München sehen die Friseure das Risiko offenbar bei sich selbst. Oder eher die Verantwortung? Gut ist, dass es hier an jeder Ecke eine Drogerie gibt. So führte meine erfolglose Friseurrecherche dazu, dass ich nun immerhin im Besitz einer Rasiermaschine bin.