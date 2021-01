In seiner Heimat musste unser Autor zweimal am Tag die Pflanzen gießen. In München musste er lernen, dass zu viel Zuwendung manchmal schaden kann

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

So viele Pflanzen. Überall, auf dem Fensterbrett und mitten in der Wohnung dieser feinen alten Dame. Ich hütete mich davor, ihre Pflanzen zu berühren. Ich war sehr vorsichtig, weil die Dame doch die Pflanzen so verehrt.

Meine Wohnung in Deutschland war lange leer. Pflanzen auf dem Fensterbrett? Fehlanzeige. In Syrien haben die Menschen keine Pflanzen im Zimmer, sondern im Innenhof oder auf dem Balkon. Meine Mutter pflegte dort einige Pflanzen. Da es so heiß war, mussten wir sie jeden Tag zweimal gießen. Es war Schwerstarbeit, das Wasser aus dem Kanal zu holen. Meine Mutter trug das Wasser in einem Krug auf ihrem Kopf, ich auf meiner Schulter.

In Kirchseeon wurde ich alsbald von einem Freund gebeten, seine Pflanzen zu gießen. Ich nahm den Auftrag gerne an, schließlich wusste ich ja den guten Rat meiner Mutter: jede Pflanze zweimal am Tag gießen.

In Deutschland ist Wasser keine Mangelware, also freute ich mich sehr über die vermeintlich leichte Aufgabe. Ich sang Lieder, während ich das Wasser aus dem Bad holte und damit die Pflanzen versorgte. Als mein Freund zurückkam, gab ich ihm die Hausschlüssel und verkündete mit stolzer Brust, dass ich mich bestens um die Pflanzen gekümmert hätte. Zwei Tage später sind sie alle eingegangen. Der Rat meiner Mutter war leider nicht kompatibel mit dem Klima im Großraum München.

Zimmerpflanzen sind in Bayern ein Statussymbol, sie gehören zu jeder häuslichen Ausstattung als besonderes Accessoire. In fast jedem bayerischen Haushalt gibt es Bücherregale, Bilder an der Wand - und Zimmerpflanzen. Schließlich wollte ich auch welche haben und kaufte mir einen Kaktus, in Syrien ein Symbol für Glück - also holte ich gleich zwei: doppelt hält besser. Nach kurzer Zeit waren die Pflanzen verwelkt. Ich konnte keine Erklärung dafür finden.

In Deutschland geht fast alles immer nach Plan, das Leben verläuft selten spontan, sondern nach den Vorschriften der Bedienungsanleitung. Bei Zimmerpflanzen gilt: Nähe zum Fenster und Tageslicht. Gießen, aber nicht zu viel (besonders nicht zweimal am Tag). Staub von den Blättern wischen. Verwelkte Blätter abschneiden. Angemessene Topfgröße.

Ich fühlte mich wie einer, der im trüben Wasser fischt, aber nach der Berücksichtigung dieser Ratschläge wurde es besser. Mittlerweile sind Zimmerpflanzen meine treuen Begleiter, besonders im Winter und unter diesen Bedingungen. Sie stehen in Fenstern, hängen von Treppen und haben gar im Badezimmer ihren festen Platz. Nicht zuletzt dank meines Besuchs bei der alten Dame.