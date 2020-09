Unsere Autorin ist seit ihrer Ankunft aus Uganda vernarrt in diese Stadt. Einzig die Wohnungssuche in München macht ihr zu schaffen

Kolumne von Lillian Ikulumet

Acht Jahre in München. Das ist, was als Verhältnis mit dieser Stadt begann, meine längste Liebesbeziehung geworden. Wie bei jeder Liebesbeziehung waren unsere Anfänge aufregend und problematisch. München war anfangs kalt, es war verwirrend, es war fremd. Aber bald wurde mir klar, dass München viele Dinge hatte, die Uganda nicht hatte. Als allererstes der ordentliche öffentliche Verkehr. Trotz der Tatsache, dass man Leuten begegnet, die sich darüber beschweren, dass die Straßenbahn langsam ist - geschenkt. Für mich war es ein Upgrade von Ugandas chaotischem Transportsystem.

Es kam eine Zeit, in der ich München genau kennenlernen wollte. Ich habe in den Restaurants, Kneipen, Parks und Festivals der Stadt gesucht. Und ich fand Hinweise, wie die Stadt tickt, an diesen ikonischen Plätzen. An der Isar. Am Marienplatz. An manchen Tagen ging ich stundenlang in der Stadt spazieren, um nette Cafés kennenzulernen, lokale Lebensmittel zu probieren und testete sogar alles, was im Trend lag. Von Fitness- und Diätverrücktheit bis hin zu militantem vegetarischen Lebensstil und Yoga, bei dem ich mich wie eine Voodoo-Königin fühlte.

Mein wirkliches Verständnis kam jedoch, als ich anfing, intuitiv allein durch das komplizierte U-Bahn-System der Stadt zu navigieren. Plötzlich klickte etwas. Ich fing an, mir Wege durch die ganze Stadt zu schnitzen. Jetzt weiß ich, wo ich warten muss, bis sich die Türen öffnen. Welches Ende des Bahnsteigs ich je nach Endstation betreten muss. Ich kenne jetzt Teile von München in- und auswendig.

Fast alles, was mich anfangs an München verunsichert hatte - das hektische Tempo der Hauptverkehrszeit, die zu langen Formulare, die ausgefüllt werden müssen, und das verwirrende U-Bahn-Netz wurden zu einem wesentlichen Bestandteil meiner täglichen Routine. Jetzt könnte man sagen, dass ich im vertrauten Rhythmus der U-Bahn mein Zuhause gefunden habe. Und doch fehlt ein entscheidendes Element, um vom berühmten "Dahoam" sprechen zu können.

Eine Sache belastet meine Liebesbeziehung zu München seit vielen Jahren. Die Wohnungssuche für eine alleinerziehende Mutter lässt es immer wieder kriseln. Kürzlich wurde ich zu einer virtuellen Wohnungsbesichtigung eingeladen. 50 Bewerber wurden gleichzeitig per Onlinevideo durch die Wohnung geführt. Eine Freundin hat so ein Bewerbungsverfahren gar gewonnen. Alles wurde per Post und online abgeschlossen. Als sie ihre neue Wohnung betrat, stellte sie fest, dass etwas nicht in Ordnung war. Die Wasserleitung funktionierte nicht, das Waschbecken war kaputt und der Kühlschrank moderte vor sich hin. Etwas, das man vor Ort gesehen hätte.

In Uganda sagen wir: Die afrikanischen Augen sind auf den Händen. Es bedeutet, wenn ich etwas will, muss ich es berühren und fühlen, während ich es betrachte. Um zu wissen, ob es sich wirklich lohnt. Und während ich weiterhin nach einer Wohnung für mich und meine kleinen Taliah suche, stellt München die Beziehung zu zwei Liebenden auf eine harte Probe.