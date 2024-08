Kolumne von Lillian Ikulumet

„Warum seid ihr so leise?“ Das ist eine Liedzeile der Musikanten von Scooter. Hier geht es aber weniger um Tretroller, sondern um Tram- oder U-Bahnen. Bemerken das die Stadtbewohner überhaupt noch? Immer wenn sie in einen Waggon oder Bus einsteigen, ist es dort betont leise. Also abgesehen vom Geräusch des Vehikels. Es wirkt fast, als hätten die Münchner eine Geldstrafe zu befürchten, wenn sie in öffentlichen Verkehrsmitteln auch nur ein Wort wechseln. Als stünde das S in S-Bahn für Stille.