Münchner Schotterebene, Mangfalltal, oberes Loisachtal: Was sich wie hübsche Wanderrouten anhört, ist die Qualitätsgarantie des Münchner Trinkwassers. Also das, was bei den Stadtbewohnern aus der Leitung kommt. Es stammt ja überwiegend aus dem bayerischen Voralpenland, aus geschützten Gebieten. Tatsächlich war genau dies eine meiner ersten Recherchen, als ich vor 14 Jahren hier ankam. Und ich fragte mich: Wie gut sind diese geschützten Gebiete wirklich geschützt?
Die Münchner beschweren sich über verkalkte Wasserkocher und Duschen? Unser Autor stammt aus Somalia und fragt sich in solchen Momenten, ob es manchen Leuten hierzulande eventuell zu gut geht.
Kolumne von Imaan Huseen Dinnle
