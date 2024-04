Dürfen sich entscheiden, ob sie bei der Flugschau im Poinger Wildpark dabei sind oder nicht: Greifvögel, wie der Russische Riesenseeadler Daria, sind hier nicht in Gefangenschaft.

Zooanlagen waren für unseren Autor einst der Inbegriff von Gefangenschaft, öffentliche Schauplätze hat er als Bühnen des Grauens in Erinnerung. Nun hat er erstmals einen Tierpark besucht - samt Falkenshow.

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Dutzende Kinder und Erwachsene saßen auf den leicht verwitterten Holzbänken, vor ihnen eine große Wiese, groß genug, um hier eine Show mit kämpfenden Stieren oder Hähnen abzuhalten. Schon einmal habe ich in so einer Menge gesessen, einmal zu oft. Damals saßen die Menschen auf einem Platz in Rakka, Syrien. Einige wenige flüsterten damals leise, aus den Augen der Leute sprach Furcht. Ich hielt einem Kind die Augen vors Gesicht.