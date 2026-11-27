Bei den Vorbereitungen für eine kleine Kollegen-Fete packen alle mit an. Nur eine junge Frau steht wie angewurzelt da und rührt keinen Finger. Doch es ist keine Faulheit.

Wir hatten beschlossen, eine Geburtstagsfeier für unseren Kollegen zu organisieren. Die anderen begannen sofort, sich zu bewegen und die Tische vorzubereiten. Jeder schien zu wissen, was zu tun war. Nur eine blieb wie festgeklebt stehen: Tanja, eine sportliche Frau Mitte 20. Sie blickte auf die Tische, ohne anzufangen. Sie stand einfach da, als wäre bereits alles fertig.