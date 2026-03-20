Es lässt sich über all die großartigen Dinge philosophieren, die man in dieser wunderschönen Stadt unternehmen kann. Was ich aber ganz gewiss von München gelernt habe: dass es immer einen hervorragenden Grund gibt, Bier zu trinken.
SZ-Kolumne Typisch deutschVom Maximator zum Terminator
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Das Starkbierfest während der Fastenzeit ist subtiler als die Wiesn. Die Kunst besteht im klugen Umgang mit dem hochprozentigen Gebräu. Und die beherrscht nicht jeder.
Kolumne von Lillian Ikulumet
Erster Oktoberfest-Besuch:Warum macht man da freiwillig mit?
Unser Autor ist seit 13 Jahren Münchner und mied das Oktoberfest stets wie die Katze das Wasser. Jetzt ging er das erste Mal. Über eine Wiesn-Premiere mit unerwarteten Erkenntnissen.
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