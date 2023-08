Kolumne von Lillian Ikulumet

Sobald man eine Wirtschaft oder einen Biergarten betritt, erhebt er sich in seiner ganzen Pracht: der perfekte Tisch, in der Nähe der Bar und genau im richtigen Abstand zur Musik. Der perfekte Platz, um sich in Normalton zu unterhalten und schnell bedient zu werden. Man möchte sich sogleich dort niederlassen. Doch dann baumelt ein unübersehbares Schild dazwischen: "Stammtisch".