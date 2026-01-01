Es gibt Dinge, die man erst versteht, wenn man sie selbst erlebt hat. Und manchmal muss man dafür einen halben Kontinent hinter sich lassen, ein Leben zurücklassen, das man nie geplant hatte aufzugeben. So wie ich, der vor ein paar Jahren in einer deutschen Turnhalle mit grauen Decken und Neonlicht stand und feststellte: Hier beginnt etwas Neues – und du weißt noch nicht, ob es hält.
SZ-Kolumne Typisch deutschAber bitte mit Beleg
Lesezeit: 2 Min.
Wenn in Deutschland an Bedürftige gespendet wird, handelt es sich meist um eine Mischung aus Mitgefühl und Buchhaltung. Warum das viel Gutes über dieses Land und seine Menschen sagt.
Kolumne von Mohamad Alkhalaf
SZ-Kolumne Typisch deutsch:Über die Gefahren des Humors – dass ich nicht lache
Politik ist meist nur mit Humor zu ertragen. In Syrien war das allerdings gefährlich, weshalb die Menschen dort bis vor Kurzem zum Lachen tatsächlich in den Keller gehen mussten. Über die Münchner Freiheit des Klamauks.
Lesen Sie mehr zum Thema