Es gibt Dinge, die man erst versteht, wenn man sie selbst erlebt hat. Und manchmal muss man dafür einen halben Kontinent hinter sich lassen, ein Leben zurücklassen, das man nie geplant hatte aufzugeben. So wie ich, der vor ein paar Jahren in einer deutschen Turnhalle mit grauen Decken und Neonlicht stand und feststellte: Hier beginnt etwas Neues – und du weißt noch nicht, ob es hält.