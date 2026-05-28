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SZ-Kolumne Typisch deutschAusgestochen gut

Lesezeit: 2 Min.

Ein Erntehelfer sticht mit einem speziellen Werkzeug die Spargelstange in der Erde ab.
Ein Erntehelfer sticht mit einem speziellen Werkzeug die Spargelstange in der Erde ab. Patrick Pleul/dpa

Die Spargelzeit setzt gängige Regeln außer Kraft. Plötzlich dreht sich alles um Konsistenz, Herkunft und Zubereitung einer kostspieligen Gemüseart. Sparsamkeit kommt jedenfalls nicht von Spargel.

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