Die Spargelzeit setzt gängige Regeln außer Kraft. Plötzlich dreht sich alles um Konsistenz, Herkunft und Zubereitung einer kostspieligen Gemüseart. Sparsamkeit kommt jedenfalls nicht von Spargel.

Bayern feiert diese Jahreszeit auf viele Arten, die erste Biergartenöffnung, das Badewetter an der Isar, die Rückkehr von Radfahrern in viel zu kurzen Hosen. Und irgendwo zwischen Aprilregen und Maisonne beginnt die wahre saisonale Besessenheit: die Spargelzeit.