Eine Frau liest ein Buch am Kieselstrand an der Isar.

Unsere Autorin mag es wenn die Stadt sich in den Sommerferien leert. Warum also verreisen? Es ist doch alles da, was es zum Entspannen braucht.

Kolumne von Lillian Ikulumet

In München fühlt es sich schon Tage nach Beginn der großen Schulferien so an, als hätte die Hälfte der Bewohner die Stadt verlassen. Selbst von der Rush-Hour im Berufsverkehr ist kaum mehr etwas zu sehen. In U- und S-Bahnen findet man einen Sitzplatz. Und in den Wohnvierteln geht es so belebt zu wie auf dem Friedhof.