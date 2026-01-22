Als ich Mama wurde, da hatte ich Vorurteile. Oder sagen wir besser so: erhebliche Vermutungen. Das Schwierigste würden die schlaflosen Nächte sein, später dann das hektische Herrichten von Pausenbroten und die endlose Suche nach verlorenen Socken. Ich irrte mich. Die wahre Herausforderung begann mit dem ersten Schultag meines Kindes. Von diesem Moment an war ich nicht nur Elternteil, sondern auch eine Mischung aus Lehrerin und, ja, Schülerin.
Elternsein in Deutschland: Mama, die Erstklässlerin
Kolumne von Lillian Ikulumet
Als alleinerziehende Mutter fühlt es sich bisweilen an, als sei man selbst wieder ein Schulkind. Muss dieser Druck sein? Warum lässt man den Kindern nicht mehr Freiheiten?
