Als ich Mama wurde, da hatte ich Vorurteile. Oder sagen wir besser so: erhebliche Vermutungen. Das Schwierigste würden die schlaflosen Nächte sein, später dann das hektische Herrichten von Pausenbroten und die endlose Suche nach verlorenen Socken. Ich irrte mich. Die wahre Herausforderung begann mit dem ersten Schultag meines Kindes. Von diesem Moment an war ich nicht nur Elternteil, sondern auch eine Mischung aus Lehrerin und, ja, Schülerin.