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SZ-Kolumne Typisch deutschDie Türsteher des Flaschenwesens

Lesezeit: 2 Min.

Flasche leer: Ein Getränkebehälter im Schacht des Pfandautomaten – vor dem Moment der Entscheidung. Wird er sie akzeptieren?
Flasche leer: Ein Getränkebehälter im Schacht des Pfandautomaten – vor dem Moment der Entscheidung. Wird er sie akzeptieren? Norbert Schmidt/Imago

Pfandautomaten stehen für den guten Geist des deutschen Recyclingsystems. Aber sie sind wählerisch und streng wie ein Club-Türsteher: Denn nur sie entscheiden, wer reinkommt.

Kolumne von Lillian Ikulumet

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Es gibt Momente im Leben, die Geld ins Portemonnaie spülen, das man nicht zwingend in den Haushaltsetat einrechnet. Ich meine nicht einen Gewinn im Lotto. Ich meine auch keine Gehaltserhöhung. Gemeint ist jener Moment, wenn man eine große Tüte voller leerer Flaschen vor den Pfandautomaten stellt. Hier beginnt eine vertrauliche Beziehung. Man stopft die erste Flasche hinein, Klack, angenommen, die zweite, Klack, auch angenommen. Und irgendwann kommt diese eine Flasche, garantiert: Der Automat dreht sie, scannt sie, dreht sie noch einmal. Und dann, schiebt er sie einem wieder zu.

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10 Jahre „Typisch deutsch“
:„Can I write for you guys?“

Diese Frage stellte ein geflüchteter Journalist vor zehn Jahren der SZ-Redaktion. Nach 550 Kolumnen von sechs Autorinnen und Autoren mit Einblicken und Eindrücken aus verschiedenen Kulturen lautet die Antwort einmal mehr: unbedingt! Ein Rückblick.

SZ PlusVon Korbinian Eisenberger

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