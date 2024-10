Kolumne von Lillian Ikulumet

Karin und Tom waren ein bezauberndes Pärchen. Sie lebten zusammen in einer schönen Zweizimmerwohnung im Münchner Westen und wirkten sehr glücklich miteinander: Die Art von Paar, das beim Fahrradfahren noch Händchen hält. Alles war so gut, bis es das nicht mehr war. Nach drei Jahren hatte ihre Liebesgeschichte das letzte Kapitel erreicht. Und plötzlich gab es da noch einen Epilog: Keiner konnte es sich leisten, auszuziehen. Sie fanden beide keine bezahlbare Alternative – und so beschlossen sie, weiter zusammenzuwohnen. Sie prognostizierten, dass es schwierig werden – aber machbar sein könnte. Schließlich waren sie ja erwachsen.