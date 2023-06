Kolumne von Lillian Ikulumet

Es gibt Münchner und Münchnerinnen, eventuell eher Münchnerinnen, die sich beim Mittagstisch tatsächlich und ernsthaft mit einem Teller gemischtem Salat begnügen. In so einer Runde von Münchner Häschenfutter-Fanaten kann man sich ziemlich einsam fühlen, etwa wenn man als einzige vor einem Teller Schweinshaxe samt zweierlei Knödel hockt. Damals wusste ich noch nicht, dass es im Bayernland für solche Situationen eine Lösung gibt. Den Wurstsalat.

Wurstsalat ist eine Ausdrucksform des Münchner Sommers - und der einzige Salat, der auch satt macht. Die Wurst nennt sich Regensburger, hat eine feste wie feine Konsistenz und ist mit einer Kräutermischung gewürzt. Sie wird traditionell heiß geräuchert und zu einem röhrenförmigen Hufeisen gebogen, ehe sie in dünnen Scheiben auf den Teller kommt. Den ersten Wurstsalat bekam ich an einem heißen Sommernachmittag auf dem Balkon eines Freundes serviert. So kam ich zu dem Vergnügen einer klassischen bayerischen Wurstsalat-Garnitur mit Cornichons, Zwiebelringen, Gartenkräutern und einer fantastischen Essigsoße. Ein Korb mit frischen Brezen rundete das Mahl ab. Es war eine Offenbarung.

Die überzeugende Verkostung inspirierte mich, die bayerische Delikatesse künftig selbst zuzubereiten. Das hat den Vorteil, dass sich die Dinge nach eigenem Gusto arrangieren lassen. Für meinen Geschmack sorgt die Ergänzung Käse nach Schweizer Art für zusätzliche Ausgewogenheit, entweder in Würfel oder in Stäbchen geschnitten. Um noch mehr Farbe in den Wurstsalat zu bekommen, erweitere ich die Combo um Kirschtomaten, hauchdünn geschnittene Gartengurken- und Radieschenscheiben. Für den letzten Pep garniere ich das Ensemble mit einer Handvoll gebratener Heuschrecken - fertig ist der bayerisch-schweizerische Wurstsalat ugandischer Art.

Insgesamt würde ich mir auf den Speisekarten der Stadt etwas mehr Mut zur Kreativität wünschen. Warum serviert niemand einen Blutwurstsalat? Darüber würden sich viele Menschen mit afrikanischem Hintergrund freuen. In Uganda etwa ist die Blutwurst ganz ähnlich erhältlich, wie man sie bei manchen bayerischen Metzgern sieht: in fester und getrockneter Variante - was sich für Wurstsalat besonders eignet. Ein Blutwurstsalat wäre womöglich eine Weltneuheit.

Aber: ich möchte nicht zu fordernd sein. Dass irgendwer dieses Spitzengericht einst erfunden hat, ist schon ein Geschenk. Und dass die Kombination aus Wurst und Salat bis heute in München verbreitet ist, zeigt, welche kulinarische Bedeutung der wunderbaren Ware Wurst hierzulande beigemessen wird. Die Weiterentwicklung für kalte Winter wäre nun der Schweinshaxensalat, der Leberkässalat und - absolut naheliegend - der Weißwurstsalat. Damit würde ich mich in der Häschenfutter-Runde jedenfalls pudelwohl fühlen.