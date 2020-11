Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Er trug eine kleine Tasche und sagte zu uns: "Ich bin für euch gekommen!" In diesem Moment saß ich mit den zwei Söhnen meines syrischen Freundes auf dem Zimmerboden des Flüchtlingsheims und spielte mit ihnen. Als die Kinder den Mann erblickten, liefen sie davon. Sie fürchteten sich vor dem Mutahhir, dem Doktor mit dem Werkzeug in der Tasche. Ich war ebenfalls erstaunt. Warum kommt ohne Ankündigung ein Arzt zu Besuch? Als der Mann jedoch nicht Instrumente, sondern Papiere aus der Tasche zog, klärte sich das Missverständnis: Er war vom Helferkreis.

In Syrien sieht man selten, dass ein Mann eine Tasche in der Hand trägt. Handtaschen sind Frauen vorbehalten, da sie - so raunt der Volksmund - Stauraum für Kosmetik und Tücher benötigen. Sicher gibt es Ausnahmen, aber das Einzige, was viele Männer in Syrien bei sich tragen, ist ein kleines Parfüm.

Ich war schon etwas länger in Deutschland, als mich Freunde zu einem Hütten-Wochenende mit Übernachtung einluden. Bevor es losging, bekam ich eine Art Packliste: Bergschuhe, genügend Kleidung, eine dicke Jacke und den Kulturbeutel. Ich fragte mich, was das wohl sein soll, ein Beutel mit Kultur drin? Man müsse es wohl metaphorisch verstehen, so mein Gedanke. Ich sollte also eine Portion Kultur-Verständnis mitbringen, Wissen über europäische Geschichte, Traditionen und Sitten. Ich war selbstsicher, also schrieb ich zurück: Bin bereit!

Aus hygienischen Gründen packte ich auch noch meine Zahnbürste ein, bei der ich einen Stielbruch vollführte, damit sie in meine Jackentasche passte. Als wir nun auf der Hütte im Waschraum standen, fischte ich sie heraus. Worauf mein Gastgeber in ironischem Ton meinte: "Da hast du ja einen schönen Kulturbeutel!" Ich habe gar nichts mehr verstanden.

Als ich in Damaskus an der Fakultät für Journalismus studierte, musste ich stets eine Kamera dabei haben. Der Weg zur Uni wurde so zum Spießrutenlauf für mich. Deswegen versteckte ich die Tasche, in der ich die Kamera aufbewahrte, auf der Straße immer unter meiner Jacke. Freunde haben ihre Späße gemacht: Bist du ein Philosoph oder ein Mutahhir? Ein Mutahhir ist ein Arzt, der auf dem syrischen Land in die Dörfer kommt und das Ritual der Vorhautbeschneidung durchführt. Wenn der Mutahhir ins Dorf kommt, hauen die Kleinen ab.

Mittlerweile ist mein Kulturbeutel immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Er ist wie ein Teil von mir. Meine Empfehlung: Den Kulturbeutel stets sauber halten, damit dort keine Abteilung für Bakterien gedeiht. Mein Beutel-Schema: Erste Hilfe, Zahnhygiene, Haarpflege.