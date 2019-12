Bayern erscheint mir in diesen Tagen wie eine Braut, die mit Gold und Silber geschmückt ist. Die Straßen, Geschäfte und Häuser sind mit glitzernden Sternen und Lampen verziert. München ist eine besonders prunkvolle Braut. Die Stadt schmückt sich wie vor einer Trauung, nur dass man hier nicht Hochzeitsvorbereitung sagt, sondern Advent. Übersetzt heißt das Ankunft Christi - was die Frage aufwirft, ob ein Muslim sich zu den Wartenden gesellen darf oder eher nicht.

Die Vorweihnachtszeit in München konfrontierte mich schnell mit einer nicht ganz einfach lösbaren Frage: Darf ich die christlichen Bräuche des Advents ausüben oder nicht? Kann man Türen öffnen, Kränze binden und Kerzen auf Tannenzweigen entzünden? Oder verrät man damit seine eigene Religion?

Zur Zeit der IS-Herrschaft in Raqqa kümmerte sich mein Bekanntenkreis um eine Christin. Sie lebte allein, weil ihr Mann und ihre Kinder in den Libanon geflohen waren. Am 24. Dezember brachten wir ihr grüne Zweige vorbei. Zum Transport versteckten wir die Äste in Tüten. Hätten die Schergen des IS das bemerkt, wäre das wahrscheinlich unser Ende gewesen. Die Anekdote mag helfen, zu verstehen, warum es so manchem syrischen Flüchtling schwer fällt, Adventslieder mitzusingen. Mir ging das ähnlich, ehe ich in meiner Arbeit als Mittagsbetreuer in einer Schule den Umgang der Kinder mit ihren Adventskalendern mitbekam. Jeden Tag freuten sie sich wie die Schneekönige darauf, ein Papp-Türchen zur Seite zu biegen und ein Stück Schokolade zu essen. Es geht dabei weniger um Religion als um Süßigkeiten und die Annäherung an ein besonderes Fest.

Im Jahr darauf habe ich meinen ersten Adventskranz gebunden. Und wenn mich Einheimische besuchen, dann bekommen sie von mir die Erklärung dazu: Ois hausg'macht. Mittlerweile gilt das auch für die Platzerl - und eigentlich geht es dabei ja vor allem ums Ausstechen. Das Religiöse im Ritual rückt in den Hintergrund des Konkurrenzgedankens: Wer macht die schönsten Plätzchen? Wer bringt die meisten Sorten zustande? Wem gelingt der große Wurf in der Königsdisziplin: dem Vanillekipferl?

Es bleibt noch zu sagen, dass es im Prinzip kein Ausschlusskriterium gibt, um die adventliche Atmosphäre zu genießen. Ich komme aus dem Morgenland, was man Jesus auch nachsagt. Für das Binden eines Adventskranzes qualifiziert einen aber vor allem eine geschickte Hand.