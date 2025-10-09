Die Münchner sind nicht immer in Galaform, wenn es um elegante Kleidung geht. Selbst im teuren Sportwagen ist Schlabberlook erlaubt. Über die Entdeckung von warmen, weiten und wasserdichten Hosen.

Ich ging also in gebügelter Nadelstreifenhose, feinem Hemd und Lederschuhen hin: zu meinem ersten Auftritt an der Montessorischule in München-Neubiberg. So wie man in Syrien sagt: „Wer sein Zuhause verlässt, soll sich kleiden wie ein potenzieller Bräutigam.“ Meine Aufgabe bestand erstmal darin, dem Sportlehrer zu helfen und mit den Schülerinnen und Schülern in die Natur zu wandern. Ergebnis: Meine Schüler erkundigten sich, ob ich heute zu einer Hochzeit ginge oder einen wichtigen Termin hätte.