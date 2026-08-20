Auf einer Theaterbühne sind Schlachten deutlich angenehmer als im wahren Leben. Warum das Mittelalter-Stück „Der Rächer am Totensarg“ ein Gefühl von Lebenslust und Freiheit vermittelt.

In letzter Sekunde kommt Graf Ubald und rettet die junge Rosa von Altenberg. So muss eine Liebesgeschichte beginnen. Aber, ach weh: Chlothilde, die böse Stiefmutter des Grafen, intrigiert; ein Fiesling namens Alfred von Hartstein assistiert ihr, ehe Minnesänger Fridolin dem guten Ubald zur Seite springt. Zu klingenden Klingen, Mittelalter-Kostümen, Licht, Nebel, Feuer. Ich war eingetaucht in „Ubald von Sternenburg oder der Rächer am Totensarg“.