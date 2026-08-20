In letzter Sekunde kommt Graf Ubald und rettet die junge Rosa von Altenberg. So muss eine Liebesgeschichte beginnen. Aber, ach weh: Chlothilde, die böse Stiefmutter des Grafen, intrigiert; ein Fiesling namens Alfred von Hartstein assistiert ihr, ehe Minnesänger Fridolin dem guten Ubald zur Seite springt. Zu klingenden Klingen, Mittelalter-Kostümen, Licht, Nebel, Feuer. Ich war eingetaucht in „Ubald von Sternenburg oder der Rächer am Totensarg“.
SZ-Kolumne Typisch deutschDer süße Klang der Klingen
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Auf einer Theaterbühne sind Schlachten deutlich angenehmer als im wahren Leben. Warum das Mittelalter-Stück „Der Rächer am Totensarg“ ein Gefühl von Lebenslust und Freiheit vermittelt.
Kolumne von Mutasem Al-Hetari
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