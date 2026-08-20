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SZ-Kolumne Typisch deutschDer süße Klang der Klingen

Lesezeit: 2 Min.

Eine Szene aus dem Kiefersfeldener Stück „Ubald von Sternenburg oder der Rächer am Totensarg“.
Eine Szene aus dem Kiefersfeldener Stück „Ubald von Sternenburg oder der Rächer am Totensarg“. Foto: Markus Mitterer/Volkstheater Ritterschauspiele Kiefersfelden

Auf einer Theaterbühne sind Schlachten deutlich angenehmer als im wahren Leben. Warum das Mittelalter-Stück „Der Rächer am Totensarg“ ein Gefühl von Lebenslust und Freiheit vermittelt.

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