Die Tür knarzt. Drei dunkel gekleideten Gestalten huschen lautlos zwischen Bierkästen und Spanplatten durch den spärlich beleuchteten Dorfstadl. Plötzlich stolpert einer über eine Holzlatte. Dann vibriert es in einer Hosentasche. „Leise jetzt.“
SZ-Kolumne Typisch deutschNachts in Kirchseeon
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Unser Autor begleitet einen Burschenverein beim Maibaum-Klauen. Über eine komplizierte Aktion im Dunklen – und warum Diebstahl Kulturgut sein kann.
Kolumne von Mohamad Alkhalaf
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