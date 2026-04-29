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SZ-Kolumne Typisch deutschNachts in Kirchseeon

Lesezeit: 3 Min.

Maibaum auf Abwegen.
Maibaum auf Abwegen. Korbinian Eisenberger

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Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Die Tür knarzt. Drei dunkel gekleideten Gestalten huschen lautlos zwischen Bierkästen und Spanplatten durch den spärlich beleuchteten Dorfstadl. Plötzlich stolpert einer über eine Holzlatte. Dann vibriert es in einer Hosentasche. „Leise jetzt.“

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