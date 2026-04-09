In einem Land, das für Präzision, Pünktlichkeit und klare Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben bekannt ist, kann die Idee einer Romanze am Arbeitsplatz auf den ersten Blick fast schon undeutsch erscheinen. Doch betritt man ein modernes Büro in Berlin, München oder Hamburg, stellt man fest, dass selbst im Land der Struktur das Herz die Regeln strapaziert. Ist Liebe am Arbeitsplatz hierzulande, im Jahr 2026, noch kultureller Widerspruch? Oder mehr die schleichende Realität?
SZ-Kolumne Typisch deutschBüromeo und Julia – ein Tabu?
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Wenn es um Liebe am Arbeitsplatz geht, sind die Deutschen auffällig diskret. Doch eines Tages setzt sich fast immer die Romantik gegen die Professionalität durch.
Kolumne von Lillian Ikulumet
SZ-Kolumne Typisch deutsch:Vom Maximator zum Terminator
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