In einem Land, das für Präzision, Pünktlichkeit und klare Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben bekannt ist, kann die Idee einer Romanze am Arbeitsplatz auf den ersten Blick fast schon undeutsch erscheinen. Doch betritt man ein modernes Büro in Berlin, München oder Hamburg, stellt man fest, dass selbst im Land der Struktur das Herz die Regeln strapaziert. Ist Liebe am Arbeitsplatz hierzulande, im Jahr 2026, noch kultureller Widerspruch? Oder mehr die schleichende Realität?