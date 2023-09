Kondome im Supermarkt kaufen? Für unseren Autor war das lange eine Tabuangelegenheit. Allerdings lebt er inzwischen in der Stadt des Oktoberfestes.

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

An einem Sommertag 2019 war ich mit meinem Kumpel Abdullah unterwegs. Die Aussicht auf die Stadt war wunderschön, das Wetter war warm und wir waren zufrieden. Solange, bis eine Gruppe junger Frauen ums Eck kam, die ihrerseits zufrieden wirkte. Sehr sogar. Eine der Frauen trug einen weißen Kranz auf dem Kopf und einen Stoffkorb in den Händen. Ihre Freundin nahm alsbald zwei kleine Päckchen aus dem Korb und bot sie uns zum Stückpreis von einem Euro an. Wir dachten uns: Um Himmels Willen.