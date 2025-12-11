Es trug sich zu einer Zeit zu, da avancierte Stahlwolle zu meinem wichtigsten Begleiter. Es war die Zeit, als mich das Leben dazu zwang, die Welt der Küche zu erforschen. So mancher Teller hat meine Expedition leider nicht überlebt. Aber Töpfe, die zulange auf Herdplatten standen, lassen sich noch retten.