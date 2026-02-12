Ich war Flüchtling, neu, vorsichtig. Lernte, wie man Müll trennt, dass man sonntags leise sein sollte und dass Termine hier keine Vorschläge sind. Zehn Jahre sind vergangen, seit ich im Osten von München Zuflucht fand. In Kirchseeon, im Winter ein Ort der Zurückhaltung. Die Kälte bleibt anständig, die Menschen auch. Man grüßt, man wartet an der Ampel und an der Ladenkasse, man weiß, wann man dran ist. Und dann, an einem dieser Tage, läuft auf dem Dorfplatz die Musik. Ich stehe da wie damals vor sieben Jahren, aber doch anders: beobachtend, noch immer ein bisschen Gast in diesem Land. Flüchtling nennt man mich offiziell. Ich nenne mich längst: jemand, der angekommen ist – und noch immer gern zuhört.