Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Wie kann man sich mit nur zwei Kindern zufrieden geben? Oder gar nur einem Töchterchen? In meinem früheren Leben hätten die Leute mich ob so eines Schicksals bedauert. Und die Ehefrau in einer solchen Kleinfamilie würde wahrscheinlich mit der Befürchtung leben, dass sich ihr Mann nach einer Zweitfrau umsieht, um den Nachwuchs zu mehren.