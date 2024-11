Kolumne von Lillian Ikulumet

In Deutschland gibt es diesen saloppen Spruch, dass jemand nicht die hellste Kerze auf der Torte sei. Das ist nicht gerade als Lob gedacht – aber eine Erwähnung wert, weil es viel erklärt über dieses Land. Es sagt zum Beispiel schon einmal aus, dass mehrere Kerzen auf der besagten Torte brennen, eventuell gar viele, manche mehr, manche weniger hell. In Uganda hätten wir früher gesagt: What the hell?