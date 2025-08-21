Eine Stunde östlich von München hat ein Sprüchlein der Bergvölker Karriere gemacht: „I gang so gern auf'd Kampenwand, wenn i mit meiner Wampen kannt.“ Und so kam es, dass ich mich als Liebhaber der bayerischen Küche gegen diesen sagenumwobenen Berg entschied. Stattdessen nahm ich den unweit gelegenen Hochfelln in Angriff, ein ähnlich berühmter Leckerbissen der Voralpen. Gibt's zum Hochfelln eigentlich auch ein Verslein?
SZ-Kolumne Typisch deutschDas Paradies auf Bergen
Lesezeit: 3 Min.
Hüttenwochenende klingt nach Romantik, Ruhe und Bergluft. Es kann aber auch sehr herausfordernd und körperlich anstrengend sein, für eine weniger geübte Familie. Wie unser Autor sich das „Hochfelln-Feeling“ erschloss.
Kolumne von Mohamad Alkhalaf
