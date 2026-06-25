An Sommertagen wirkt der Großraum München auf mich, als würde er sein Gewicht ablegen. Die Menschen ziehen hinaus an die Seen, zu Flüssen und in Schwimmbäder. Ich bin wie eine Ente geworden, und meine Tochter Bella begleitet mich überallhin. Wir tauchen in die Isar in München, ins Wasser des Chiemsees und fahren zu den kleinen stilleren Seen rund um Ebersberg wie dem Klostersee. Selbst zu Hause gibt es einen kleinen Plastikpool, in dem wir beide planschen.