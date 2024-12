In Syrien ist Heizen generell und derzeit ohnehin ein ganz kleines Thema. Aber die Erde dreht sich weiter, auch nach dem befreienden Sturz von Machthaber Assad. Es wird hitzig zugehen in den kommenden Wochen und Monaten – in der syrischen Politik und in den Münchner Wohnungen. Zwischen Damaskus und Raqqa geht es ja bei der Hitze nahezu ganzjährig darum, sie zu mindern statt sie zu erzeugen. Der Winter dort ist kurz und die Menschen sind auf Dieselheizungen angewiesen. Normalerweise kauft man zu Beginn des Winters zwei Fässer, damit kommt man meist über die Runden.

Ich sehe aus dem Fenster, wie mein Nachbar Holz hackt und es in den Keller schleppt, wie ein Eichhörnchen, das Kastanien für die kalten Tage lagert. Seit Jahren stelle ich mir die Frage, wie sich das finanziell auswirken würde, mit Holz zu heizen, statt mit Gas. Und ich wundere mich selber darüber, dass mich das beschäftigt in diesen Tagen. Meine Heizkostenabrechnung! Wo sich in Syrien gerade nach mehr als einem halben Jahrhundert alles umdreht.

Vielleicht liegt es daran, dass mir mein wellenförmiges, weißes Stück Metall unter der Fensterbank seit vielen Jahren zumindest räumlich ein ganzes Stück näher steht als die vielen Konflikte in Syrien es zuletzt vermochten. Und wahrscheinlich – auf die Gefahr hin, dass ich mich in meiner alten Heimat unbeliebt mache – ist diese Nähe zur heimischen Heizung der Grund, warum die Gaspreisentwicklung bei den im Februar anberaumten Bundestagswahlen eine größere Rolle für die Entscheidung der Deutschen spielen könnte als die Regierungsbildung in Syrien. Auch wenn es, etwa für die Migrationsentwicklungen der kommenden Jahrzehnte, eventuell relevanter wäre, weiterhin sehr genau auf die Entwicklungen in Damaskus zu schauen.

Hier in München gibt es meiner Beobachtung nach vor allem zwei Typen: Die Einen sind Vielheizer oder sogenannte Frostbeulen. Die Anderen heizen sparsam. Diese Fraktion trägt lieber dicke Kleidung und verbringt möglichst viel Zeit außerhalb. In der Küche würde dieser Heiztypus die Heizung so gut wie nie aufdrehen, weil der Herd beim Kochen ja Wärme erzeugt: Könnte sonst vielleicht zu heiß werden – was bei ausdauernden Köchen oft auch stimmt. Der Freund der Sparflamme neigt dazu, den Drehgriff zwischen Stufe zwei und drei mit einem roten Stift zu markieren – die Heizung noch weiter aufzudrehen ist verboten.

Jaja, so kann es einem schon vorkommen. Über sparsame Heizer lässt sich als Mann aus warmen Gefilden einfach lästern. Aber als mir vor zwei Jahren eine Gas-Nachzahlung von mehr als tausend Euro in den Briefkasten flatterte, da passierte etwas mit mir. Ich erinnerte mich an all die klugen Spartipps als hätte ich sie in meinem Kopf notiert. Wenn inzwischen ein Gast meinen Heizkörper auf Stufe fünf dreht, dann drehe ich ihn bei aller Freundschaft wieder um zwei Stufen zurück.

Mitarbeit: koei

