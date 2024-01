"Es war mehr als rührend zu sehen", schreibt unsere Autorin über die Münchner Demo am 21. Januar, "wie Zehntausende an der Seite der bedrohten Minderheiten standen."

Unsere Autorin war am Sonntag auf der Münchner Großdemo gegen Rechtsextremismus und fragt sich, was aus Deutschland, dem Land, das sie so schätzt und liebt, geworden ist.

Kolumne von Lillian Ikulumet

Ein Sprichwort des Acholi-Stamms in Nord-Uganda sagt: "Ein einziger Frosch kann den Strom verderben." Tatsächlich wird die wundervolle Vielfalt dieses Landes langsam durch aufstrebende Rechtsextremisten beschädigt. Es ist wirklich kaum zu fassen, zumal dieses Land die Erinnerung des brutalen Naziregimes in sich trägt. Als ich vor gut zehn Jahren als Flüchtling in dieses Land kam, kam ich auch, weil es sich mir als eine der freiesten Demokratien der Welt darbot. Weil die Menschen sich hier mit der schlimmen politischen Vergangenheit auseinandersetzen. Inzwischen frage ich mich: Was ist aus diesem Deutschland, das ich so schätze und liebe, geworden?