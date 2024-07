SZ-Kolumne Typisch deutsch: Livin’ on a Sprayer

Kolumne von Lillian Ikulumet

Die Münchner Bahnhöfe erzählen Geschichten von Widerstandsfähigkeit und Wandel. Bei aller täglichen Hektik finden sich diese Geschichten in den stillen Stunden der Nacht. Geschichten, die einen in leuchtenden Farben und kräftigen Strichen anstrahlen, verewigt an Wänden, geschaffen von Händen anonymer Straßenkünstler. Ist das Kunst oder Vandalismus? Verschandelung oder Selbstausdruck?