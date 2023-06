Kolumne von Mohamad Alkhalaf

In meinem ersten Jahr in der Wohnung habe ich meiner Nachbarin im Garten geholfen, den Rasen gemäht, den Teich gereinigt und andere Dinge erledigt. Am Ende bedankte sich meine Nachbarin mit einer Blume und einer Karte. Die Blume stellte ich in eine Vase, die Karte hängte ich ins Küchenfenster. Sie war blau mit zwei Luftballons und der Aufschrift: "Gutschein".

Wer in Syrien einem Nachbarn oder Freund hilft, bekommt ein Mittagessen oder etwas Süßes mit nach Hause. Jemandem Geld oder einen "Gutschein" zu schenken, wäre eine unverzeihliche Schande. Aber gut, jetzt hatte ich mir nun mal den ersten Gutschein meines Lebens eingehandelt. Es war ein Supermarkt-Gutschein mit baldigem Ablaufdatum. Ich brauchte zwar nichts, ich durfte ihn aber natürlich nicht verfallen lassen. Also ging ich einkaufen und fühlte mich wie ein wohlgenährter Hase, der auf einem Feld hoppelt und nicht weiß, ob er nun Karotten oder Zuckerrüben möchte.

Meine deutschen Freunde haben eine Sache gemeinsam: sie alle verschenken unheimlich gern Gutscheine für alles mögliche. Kino, Restaurant, Tanken, Spielzeugladen, Kleidung - oder eben wie nun in meinem Fall als frisch gewordener Vater: Babykleidung.

Ich war der Überzeugung, dass man einen Gutschein nur dann verschenkt, weil man sich keine Gedanken gemacht hat - oder das Geschenk auf den letzten Drücker besorgt hat. Wenn ich aber ehrlich zurück schaue auf die letzten Jahre, ist diese Betrachtung eventuell etwas einseitig. Man kann ja auch bei einem klassischen Geschenk enorme Fehlgriffe machen. Socken, Bettwäsche, Haushaltsgeräte, Kleidung, Parfüm, Schmuck, Bücher - oder noch dramatischer: Fahrräder.

Es hat Momente gegeben, in denen ich meinem Kollegen ein Geschenk hätte machen wollen, aber ich wusste nicht, was. Also habe ich gar nichts geschenkt. Dabei hätte ich zu dem einfachen aber effektvollen typisch deutschen Kniff greifen können. Die Entscheidung für einen Gutschein muss nicht zwingend Bequemlichkeit oder gar ein Mangel an Kreativität ausdrücken. Es kann auch einfach nur gut gemeint sein, damit sich der Beschenkte etwas aussuchen kann, das ihm gefällt.

In so einem Fall wollen die Schenker nicht knausern, aber eben auch nicht danebenliegen. Und trotzdem geschieht es: Man schenke einer Person, die total ungern tanzt, einen Tanzkurs. Einem Sportmuffel eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Oder seiner Frau einen Gutschein für einen Kochkurs - ein guter Test für ihren Humor. Ein Kumpel mit sehr schwarzem Humor hat mir - dem syrischen Flüchtling - neulich einen Gutschein für den Besuch eines Kriegsmuseums geschenkt.

Seit Bellas Geburt haben meine Frau und ich ansonsten einen Stapel an sinnigeren Gutscheinen gesammelt (wenngleich ein Kochkurs noch nicht dabei war). Die meisten Gutscheine haben in irgendeiner Form mit dem Baby zu tun - und ich frage mich langsam, ob das Baby lange genug Baby sein wird, um alle davon einzulösen. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass uns die Gutscheine die Möglichkeit geben, selbst auszuwählen, was wir unserem Kind zum Anziehen kaufen. Jetzt fühle ich mich wie ein Hase, der auf einem großen Feld sitzt und froh ist, zwischen Karotten und Zuckerrüben wählen zu können während er den giftigen Kräutern ausweicht.