Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Ich saß im Flüchtlingscamp der Kirchseeoner Turnhalle und war froh, am Leben zu sein. Und der Mann, der mir frische Handtücher brachte, war auch froh. Er erzählte viel von seiner schwangeren Frau, die in einer Woche ein Kind zur Welt bringen würde. Er erklärte, dass er Urlaub nehme, um die Tage bei ihr im Krankenhaus zu sein. Während der Geburt wolle er bei ihr im Operationssaal stehen. Ich musste mich zusammenreißen, um ihn nicht auszulachen. Am Ende trägt er das Kind auch noch wie ein Känguru im Tuch durch den Ort?

In Syrien wird die Schwangere von der Mutter des Ehemannes oder einem anderen Verwandten ins Krankenhaus gebracht. Die Begleiter bleiben dann vor dem Krankenhaus und warten dort. Der werdende Vater indes bleibt zuhause und trinkt alleine Kaffee.

Bayern ist nicht ganz wie Syrien, nicht nur wegen der Kirchenglocken und mangels Muezzin. Auch bei einer Entbindung gibt es Unterschiede: Sieben Jahre nach der Begegnung mit dem werdenden Vater stand ich nun selbst vor der Entscheidung: Begleite ich meine Frau zur Entbindung ins Krankenhaus? So viele Fragen: Lassen die mich überhaupt mit ihr in den Kreißsaal? Kann ich die Schreie ertragen? Wie wird das Baby aussehen, wenn es aus dem Mutterleib kommt? Wird es gesund sein? Wird meine Frau das überstehen? Übersteh ich es?

Ich betrat grün gewandet wie eine Krankenschwester den Kreißsaal, mein Herz schlug wie ein Glockenturm-Orchester. Sorgen um Mutter und Kind brachten mich fast um den Verstand. Da kann man sich noch so zusammenreißen wollen, es gelang mir nicht. Doch dann war es soweit, Bella kam zur Welt. Zwei Minuten lag sie auf meinem Schoß und ich maß mit der Hebamme ihr Gewicht und ihre Größe, während ich gespannt auf ihre kleinen Hände, die kurzen Beine und schwarzen Wuschelhaare blickte. Die Berichte sind wahr, es ist das schönste und tollste Gefühl des Lebens.

Auf die Gefahr hin, dass es jetzt recht schmalzig und emotional wird, sei erwähnt, dass dies in diesem Fall unvermeidbar ist. Nicht auszudenken, wäre ich alleine in der Wohnung in Kirchseeon hocken geblieben, die Hand um eine Tasse Kaffee geklammert, während ich diese Momente verpasse. Ich hab mein Kind zur Welt kommen sehen. In Syrien gibt es ja meist keine Zeugen außer die Mutter selbst. So kommt es, dass reiche Familien per Zusatzzahlung dafür sorgen, dass die frische Mama beim Eintreffen der Verwandten gesichert einen Sohn auf dem Schoß sitzen hat. Notfalls durch einen unbemerkten Babytausch hinter den Kulissen. Wer im Kreißsaal zusieht, dem bleibt dies erspart.

Jetzt gibt es im Haus keine ruhige Minute mehr, nachts sitze ich neben meiner Kleinen, während sie in ihrem Bettchen liegt, ich höre zu, beobachte, alles ist schön, ihre Nase, ihr Mund, ihre Augen. Sogar die volle Windel sagt mir zu, es ist der Duft des Lebens. Möge diese Art der Wahrnehmung noch lange anhalten. Ich freue mich darauf, sie im Tuch durch die Welt zu tragen. Ich bin ein Känguru.