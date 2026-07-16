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SZ-Kolumne Typisch deutschDer Ball ist bunt

Lesezeit: 2 Min.

Ein Lehrer, eine Praktikantin und ihre Schüler: Die zweite Klasse der Grund- und Mittelschule Kirchseeon bei München im WM-Unterricht.
Ein Lehrer, eine Praktikantin und ihre Schüler: Die zweite Klasse der Grund- und Mittelschule Kirchseeon bei München im WM-Unterricht. Mohamad Alkhalaf

In Syrien galt Fußball einst als strafwürdige Sünde – und brachte unseren Autor in Lebensgefahr. Dabei hat so ein WM-Turnier viel Gutes, etwa um den Erdkunde-Unterricht zu bereichern.

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

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Manchmal hilft ein Blick in ein Klassenzimmer, um dieses Land zu verstehen. In diesem Fall hilft die zweite Klasse der Grund- und Mittelschule Kirchseeon, wo Fußballtrikots an einer Wäscheleine im Klassenraum hängen und die Fahnen der WM-Mannschaften an den Fenstern kleben. Wer zufällig hineinschaut, könnte glauben, hier würden Fanartikel verkauft. Stattdessen wird gelernt.

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SZ PlusVon Korbinian Eisenberger

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