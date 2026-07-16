In Syrien galt Fußball einst als strafwürdige Sünde – und brachte unseren Autor in Lebensgefahr. Dabei hat so ein WM-Turnier viel Gutes, etwa um den Erdkunde-Unterricht zu bereichern.

Manchmal hilft ein Blick in ein Klassenzimmer, um dieses Land zu verstehen. In diesem Fall hilft die zweite Klasse der Grund- und Mittelschule Kirchseeon, wo Fußballtrikots an einer Wäscheleine im Klassenraum hängen und die Fahnen der WM-Mannschaften an den Fenstern kleben. Wer zufällig hineinschaut, könnte glauben, hier würden Fanartikel verkauft. Stattdessen wird gelernt.