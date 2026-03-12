Viele Deutsche haben ihre eigenen kleinen Fluchten aus dem Alltag. Manche fahren mit dem Fahrrad durch die Landschaft, andere gehen wandern oder klettern in den Bergen. Besonders hier im Süden gehören die Berge fast zum Leben dazu. Meine Flucht aus dem Arbeitstalltag ist einfacher: ein Fußballplatz, zwei Tore und ein paar Freunde am Sonntag.