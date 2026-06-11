Zum Hauptinhalt springen

SZ-Kolumne Typisch deutschGräber statt Gräben

Lesezeit: 3 Min.

Recherche in Algerien: Mohamad Alkhalaf Ende Mai beim Besuch eines Friedhofs gefallener deutscher Soldaten aus dem zweiten Weltkrieg in Algier.
Recherche in Algerien: Mohamad Alkhalaf Ende Mai beim Besuch eines Friedhofs gefallener deutscher Soldaten aus dem zweiten Weltkrieg in Algier. Privat

Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie ähnelt sich: Was einen Friedhof für gefallene deutsche Soldaten in Algerien mit unserem Autor und dessen Weg nach München verbindet.

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

SZ bei Google bevorzugen

Vor zehn Jahren kam ich als syrischer Flüchtling nach Deutschland. Ich erinnere mich noch an den Moment meiner Ankunft: der beleuchtete Bahnhof, freiwillige Helfer mit Thermoskannen und das seltsame Gefühl, gleichzeitig gerettet und verloren zu sein. Deutschland war damals für mich weniger ein Land als eine Hoffnung – eine geordnete, pünktliche Hoffnung mit Formularen. Ich sprach kaum Deutsch. Ich beherrschte damals nur zwei deutsche Wörter: „Danke“ und „Entschuldigung“. Beide brauchte ich ständig.

Zur SZ-Startseite

Exilsyrer in München und Bayern
:„Ich kann dort meine Meinung nicht frei äußern“

Nach der Assad-Diktatur endeten viele Grausamkeiten in Syrien. Doch das Miteinander im neuen Staat gestaltet sich schwierig. Syrer aus München und Bayern blicken ganz unterschiedlich auf die Situation.

SZ PlusVon Mohamad Alkhalaf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite