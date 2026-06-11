Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie ähnelt sich: Was einen Friedhof für gefallene deutsche Soldaten in Algerien mit unserem Autor und dessen Weg nach München verbindet.

Vor zehn Jahren kam ich als syrischer Flüchtling nach Deutschland. Ich erinnere mich noch an den Moment meiner Ankunft: der beleuchtete Bahnhof, freiwillige Helfer mit Thermoskannen und das seltsame Gefühl, gleichzeitig gerettet und verloren zu sein. Deutschland war damals für mich weniger ein Land als eine Hoffnung – eine geordnete, pünktliche Hoffnung mit Formularen. Ich sprach kaum Deutsch. Ich beherrschte damals nur zwei deutsche Wörter: „Danke“ und „Entschuldigung“. Beide brauchte ich ständig.