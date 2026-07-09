In diesen Tagen mischen sich in München Klänge von Blasmusik mit afrikanischen Trommeln. Die Rhythmen stammen aus Kampala, Lagos, Accra oder Nairobi. Ein deutsches Ehepaar in bunten afrikanischen Hemden versucht sich an Afrobeats-Schritten, während meine ugandischen Freunde sie anfeuern. Einige hier probieren zum ersten Mal Matoke, die traditionelle Kochbanane Ugandas, oder den afrikanischen Eier-Wrap Rolex. Gesprächsthema: die nächste Trekking-Reise nach Uganda.