Einzige Krieger am Münchner Marienplatz: Die "Damischen Ritter" bei ihrem Faschingsumzug durch die Münchner Innenstadt, hier 2020.

Warum Neu-Münchner zur fünften Jahreszeit nicht mit einem Schlips in die U-Bahn steigen sollten, sondern im Zweifel eher mit einem Schwips.

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Tier und Mensch sind sich viel näher, als man meinen mag, der Fasching liefert Indizien. Genauer: Menschen, die sich als Tiere verkleiden und nicht selten so verhalten: Tiger, Löwen, Hasen, Kängurus. Bisweilen auch gejagte Geschöpfe. Aber wenn man ihnen unvorbereitet in der Münchner U-Bahn begegnet, können sie einem einen gehörigen Schreck einjagen. Sie grölen so laut, dass man denken muss, sie seien aus dem Tierpark Hellabrunn ausgebrochen.